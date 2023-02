A amizade de Demi Moore, ex de Bruce Willis, e a atual esposa do ator

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Ao mesmo tempo em que a esposa de Bruce Willis, a modelo Emma Heming Willis, anunciou no Instagram a notícia de que seu marido foi diagnosticado com demência, a ex-mulher do ator, Demi Moore, publicou na plataforma a mesma foto e legenda. O comunicado oficial compartilhado por ambas é assinado por “as garotas Willis/Moore”.

Segundo a revista People, o triste diagnóstico uniu ainda mais a ex, a atual esposa e as cinco filhas do ator: três delas do casamento com Demi (Rumer, 34 anos; Scout, 31; e Tallulah, 29) e duas crianças da união com Emma (Mabel, 10 anos, e Evelyn, 8).

Emma Heming tem 44 anos e está há treze casada com Willis, 67 – curiosamente, Demi ficou casada exatos treze anos com o astro hollywoodiano, entre 1987 a 2000. “Emma está tentando criar o máximo possível de boas memórias entre a família neste período. Especialmente para que as filhas se lembrem de como Bruce é um pai divertido”, disse um amigo para a revista. Há anos as duas mulheres possuem uma relação cordial, que se revelou essencial agora, em tempos difíceis.