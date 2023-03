O comovente apelo da esposa de Bruce Willis aos paparazzi

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A esposa do ator Bruce Willis, Emma Heming Willis, publicou um vídeo pedindo aos paparazzi que mantenham distância do marido, diagnosticado com demência aos 67 anos. “Sei que este é o trabalho de vocês, mas se mantenham no seu espaço. Por favor, não fiquem gritando com meu marido, perguntando como ele está, seja o que for. Permitam que nossa família, ou quem estiver com ele naquele dia, possa levá-lo do ponto A ao ponto B com segurança”, pediu ela.

No vídeo publicado no Instagram, Emma também comentou sobre a dificuldade de cuidar de uma pessoa com demência, e a falta de conscientização das pessoas sobre a doença. “Se você cuida de alguém com demência, sabe como pode ser difícil e estressante trazê-la para o mundo com segurança, mesmo que seja apenas para tomar uma xícara de café”, disse ela.

Diagnosticado em fevereiro, Willis sofre de um quadro de demência frontotemporal, ou DFT. É uma doença ainda sem cura, com tratamento focado em cuidar dos sintomas — já que é progressiva, ou seja, não pode ser revertida e costuma se intensificar com o tempo. A doença afeta os lobos frontais e temporais do cérebro, resultando em mudanças no comportamento e na linguagem — no caso de Bruce, familiares informaram que ele já não reconhece mais a mãe e apresenta sinais de agressividade.