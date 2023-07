A disputa geopolítica que barrou a exibição de ‘Barbie’ no Vietnã

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Nesta segunda-feira, 3, a imprensa estatal do Vietnã anunciou que o filme Barbie, de Greta Gerwig, não será exibido no país. O motivo para o veto é uma cena que mostra um mapa com a chamada “linha dos nove traços”, reivindicação territorial da China no Mar do Sul da China contestada pelos vietnamitas. “Não concedemos licença para o filme americano Barbie ser lançado no Vietnã porque contém a imagem ofensiva da linha de nove traços”, informou Vi Kien Thanh, chefe do Departamento de Cinema local.

Essa não é a primeira vez que o mapa é motivo de controvérsia. Em 2019, o governo vietnamita proibiu a exibição da animação Abominável, da DreamWorks, pelo mesmo motivo. Outras produções também barradas por exibir o mapa foram Uncharted: Fora do Mapa (Sony, 2022) e a série de espionagem australiana Pine Gap (Netflix, 2021).

Surgida em 1947, a linha em questão demarca boa parte do Mar do Sul da China como território chinês (tanto da China comunista como de Taiwan), sob a justificativa de “direito histórico” sobre a região. A área, no entanto, abriga uma série de ilhas e tem partes também reivindicadas por países como Vietnã e Filipinas. Em 2016, uma questão apresentada pelas Filipinas ao Tribunal Permanente de Arbitragem, em Haia, determinou que os chineses não têm base legal para a reivindicação, e que não há evidências de que o país exercia controle exclusivo sobre as águas da região — decisão que, por sua vez, não é reconhecida pelo governo chinês.

