Barbie monopolista: como o filme causou escassez global de tinta

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O filme Barbie é uma das estreias mais aguardadas do ano e tem mobilizado o público desde os primeiros anúncios de elenco, prévias de imagens, filmagens e trailers. A “barbiemania” é incontestável, generalizada e tem data para explodir: 20 de julho, quando chega aos cinemas brasileiros. Antes de dominar as bilheterias, no entanto, a produção já pode dizer que monopolizou um mercado: o de tintas. Segundo a cenografista Sarah Greenwood, em entrevista ao veículo Architectural Digest, a demanda de tinta rosa fluorescente para a construção da “Barbielândia” foi tanta que causou escassez global do tom: “O mundo ficou sem rosa”, afirmou.

Para o jornal Los Angeles Times, a vice-presidente da empresa Rosco — conhecida por abastecer Hollywood — confirmou a declaração de Greenwood, dizendo que a produção utilizou “tanta tinta quanto tínhamos para oferecer.” Segundo a empresária, a falta de recursos não pode ser creditada exclusivamente a Barbie, mas também é decorrente da pandemia da Covid-19 e os obstáculos que impôs à manufatura de diversos bens, além de uma geada que cobriu o Texas no começo de 2021 e danificou ingredientes essenciais ao produto.

A diretora Greta Gerwig justifica o uso expressivo de tinta em nome da estética infantilizada das bonecas. A intenção era fazer tudo “muito brilhante e quase excessivo.” Através do trailer divulgado em 25 de maio, é possível observar o efeito nas casas, carros, postes, móveis, pistas de dança e mais: todos cor-de-rosa.

Barbie acompanha a jornada da personagem-título interpretada por Margot Robbie e Ken (Ryan Gosling) rumo ao mundo real, onde devem descobrir a verdade por trás do universo, ou se contentar com a rotina de seu mundo de plástico, no qual tudo é perfeito e todos os dias são os melhores da história. O elenco é recheado de estrelas como Dua Lipa, Will Ferrell, Helen Mirren, Simu Liu, Kate McKinnon e mais.