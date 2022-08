5 filmes surpreendentes sobre futebol para ver no streaming

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Pedro (Tony Ramos) é um palmeirense fanático. Determinado a reproduzir uma foto tirada em 1974 durante a inauguração do metrô de São Paulo, ele convida os amigos que não via há quarenta anos para um passeio. Com problemas financeiros, no entanto, ele os avisa que irá se matar – mas não antes de ver o time do coração ser campeão. Em cartaz nos cinemas brasileiros, 45 do Segundo Tempo usa o futebol como pano de fundo para falar sobre as agruras humanas. Confira a seguir outros filmes que têm o esporte como tema:

O Casamento de Romeu e Julieta

Onde: disponível no Looke

Protagonizada por Luana Piovani e Marco Ricca, a comédia nacional conta a história de um casal dividido pelo time do coração – ela, palmeirense, e ele, corintiano, ambos fanáticos por futebol. Para não desagradar à família da amada, Romeu diz ser palmeirense, mas seu amor pelo Corinthians atrapalha a história e gera mal-estar na sua família. Não demora para que os dois estejam no meio de uma queda de braço divertida entre torcidas.

A Mão de Deus

Onde: disponível na Netflix

Fabietto Schisa (Filippo Scotti) é um jovem tímido de Nápoles. Apaixonado por futebol, tem o argentino Diego Maradona como ídolo, e acompanha os jogos do craque pelo time do local. Quando uma tragédia abala sua família, ele descobre no cinema uma nova paixão. Mais um trabalho do diretor italiano Paolo Sorrentino (de A Grande Beleza), o drama extrai da premissa futebolística um inspirado olhar humanista sobre a vida de pessoas comuns.

Heleno

Onde: disponível no Globoplay

Na década de 1940, Heleno de Freitas era a grande promessa do futebol brasileiro. Considerado o “príncipe do Rio de Janeiro”, era um gênio em campo, mas sua indisciplina e comportamento desregrado fora dos campos impuseram ao jogador um fim trágico, longe das glórias que se projetavam para ele. Inspirado no livro Nunca Houve um Homem como Heleno, de Marcos Eduardo Novaes, o longa traz Rodrigo Santoro na pele do personagem.

O Milagre de Berna

Onde: disponível no KinoPop

Muito antes da histórica queda do Muro de Berlim, a Alemanha viveu outro evento definidor da nação no pós-guerra: a vitória da seleção nacional na Copa do Mundo de 1954. Conhecido como “o milagre de Berna”, o jogo é apresentado ao público neste drama através da história da família Lubenski.