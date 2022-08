Fórmula 1 se torna a nova mina de ouro do streaming

A temporada atual da Fórmula 1 passa longe de estar concorrida como a do ano passado, mas a disputa pelos fãs do automobilismo nunca esteve tão acirrada no streaming. Plataformas como Apple TV+, Disney e até os cinemas embarcaram no boom de popularidade conquistado pela categoria nos últimos anos para anunciar projetos que trazem para as telas a adrenalina e a competição das pistas, fazendo da modalidade uma mina de ouro para os serviços.

Pioneira no segmento com a série documental Drive to Survive, uma das responsáveis por angariar jovens e ajudar a F1 a sair da crise, a Netflix tem na manga ainda uma série ficcional inspirada na vida de Ayrton Senna, piloto brasileiro e um dos maiores ídolos do automobilismo mundial. Recentemente, a plataforma anunciou que o diretor Vicente Amorim estará à frente do projeto. “Já tive muitos ídolos no esporte, mas apenas um herói: Senna”, disse ele à revista Variety. O nome mais cotado para viver o tri-campeão nas telas é Chay Suede, que já declarou que o piloto é a personalidade da vida real que mais gostaria de interpretar. “Sempre fui muito fã dele, é um grande sonho”, disse a VEJA. Ainda não há, no entanto, nenhuma confirmação sobre o elenco e previsão de estreia. A plataforma também tem no catálogo os documentários Fangio: O Rei das Pistas e Schumacher, lançados em 2020 e 2021.

A overdose de projetos tem justificativa: ela retroalimenta uma cadeia de popularidade que vêm crescendo desde a compra da categoria pela Liberty Media, conglomerado americano que adquiriu os direitos da Fórmula 1 no final de 2016. Com uma mentalidade “moderninha” e marqueteira, a empresa viu na parceria com a Netflix uma chance de verter a competição em um espetáculo atrativo, revelando os bastidores da competição e transformando os pilotos em celebridades requisitadas. A ideia deu certo: de 2019, ano em que a primeira temporada de Drive to Survive foi lançada, para 2020, a categoria ganhou 17 milhões de torcedores, e teve um crescimento de 77% na faixa etária dos 16 aos 35 anos. O sucesso se revela então uma via de mão dupla, em que tanto a F1 quanto a Netflix ganham.

De olho na tendência, outras plataformas grudaram no cangote da Netflix para disputar a assinatura dos fãs de esporte. Só nesse ano, a Apple TV+ anunciou três projetos com o automobilismo como tema principal. O mais audacioso deles é um filme dirigido Joseph Kosinski, de Top Gun: Maverick, que trará Brad Pitt na pele de um piloto veterano que deixa a aposentadoria para competir ao lado de um companheiro de equipe novato. Além de Pitt e Kosinski, o longa tem produção do heptacampeão Lewis Hamilton, que também terá sua vida e carreira narradas em um documentário na plataforma. O terceiro projeto é a série Ferrari, inspirada na vida e obra de Enzo Ferrari, lendário fundador da escuderia italiana. A produção é baseada no best-seller Ferrari Rex, do autor Luca Dal Monte, que atuará como consultor.

Outra plataforma que também deve entrar nessa corrida é a Disney. Recentemente, a empresa anunciou uma parceria com o piloto da McLaren Daniel Ricciardo para produzir uma série para o Hulu. “É obviamente fictícia, mas vai beber da realidade de como é a F1, mas com um pouco de Hollywood por trás disso”, declarou o piloto ao site Race Fans. Questionado se a produção irá desafiar os projetos de Hamilton, Ricciardo foi diplomático. “Espero que seja um sucesso, mas não pretendo desafiar Lewis ou Drive to Survive, vai ser algo diferente. Mas se você disser que cinco outros pilotos estão fazendo projetos desse tipo, isso me deixaria feliz, porque estamos tentando levar o esporte a um público maior”, ponderou. Enquanto isso, a Amazon Prime Video tem no catálogo a série Fernando, que acompanha o espanhol Fernando Alonso no período em que ficou “aposentado” da Fórmula 1. Lá fora, o streaming também exibe MotoGP Unlimited, uma espécie de “Drive to Survive do Moto GP”, que cobre os bastidores da competição de moto — no Brasil, a série está disponível no Star+.

Longe da competição cada vez mais acirrada das plataformas de streaming, Hollywood também não ficou para trás na largada. Além da série da Apple TV+, a vida de Enzo Ferrari será narrada nas telas de cinema, e terá um elenco de peso — Adam Driver dará vida ao fundador no filme Ferrari, que também conta com Penélope Cruz, Shailene Woodley e o brasileiro Gabriel Leone no elenco. Ainda sem previsão de estreia, a trama e acompanha Enzo Ferrari no verão de 1957, enquanto tentava evitar a falência da empresa com uma vitória na corrida de Mille Miglia. Leone interpretará o piloto espanhol Alfonso De Portago, uma das estrelas da Ferrari na competição.