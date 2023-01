5 filmes de cachorro para quem se emocionou com ‘Procura-se Gonker’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A combinação de cachorro e cinema costuma levar os espectadores às lágrimas. Com fama de melhor amigo do homem, os cães estrelam uma série de filmes ao lado de atores famosos, e roubam a cena com muita fofura e lealdade. Na última semana, o longa Procura-se Gonker foi alçado aos mais assistido da Netflix, despertando o apreço do público pelos animais nas telas. Na trama, o cãozinho da família se perde na floresta, e eles precisam lutar contra o tempo para encontrá-lo com vida. Confira, a seguir, outros filmes com os peludos que emocionam até os corações mais duros:

O Chamado da Floresta

Onde: disponível no Disney+

Baseado no livro homônimo de Jack London, lançado em 1903, o filme acompanha a relação inesperada entre John Thornton (Harrisson Ford) e o cachorrinho Buck, que precisa se adaptar à selvageria do Alasca para sobreviver ao lado do novo amigo, depois de anos vivendo como um cão de estimação.

Quatro Vidas de um Cachorro

Onde: disponível na Netflix, Prime Video, Globoplay

Um cachorrinho inquieto e carinhoso morre e reencarna diversas vezes. Em cada uma de suas vidas, embora encontre pessoas acolhedoras e se esbalde em aventuras, o cãozinho sonha em reencontrar o jovem Ethan, o seu primeiro dono, e melhor amigo.

Meu Amigo Enzo

Onde: disponível no Star+

Denny Swift (Milo Ventimiglia) é um piloto de corridas aventureiro. Certo dia, ele se depara com um cachorrinho e decide adotá-lo, batizando-o de Enzo, em homenagem ao fundador da Ferrari. Apegado ao dono, Enzo embarca na paixão de Swift pela velocidade e adrenalina, mas a relação dos dois fica estremecida quando o humano começa a namorar.

Sempre ao Seu Lado

Onde: disponível no Prime Video

Um professor universitário encontra um filhote de cachorro na estação de trem e o leva para casa. A partir daí, o pequeno, chamado de Hachi, acompanha o dono até a estação de trem e retorna ao local no horário em que seu amigo humano sai do trabalho, para acompanhá-lo de volta. Mas uma tragédia muda pra sempre a relação.

Togo

Onde: disponível no Disney+

Inspirado em uma história real, o filme acompanha a história de Seppala (Willem Dafoe), que atravessou o inverno polar para buscar o soro que salvaria centenas de pessoas de uma epidemia de difteria que assolou um vilarejo remoto do Alasca na década de 1920. A estrela do longa é o fofíssimo Togo, líder improvável dos cães que fazem a mesma jornada.