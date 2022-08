‘Mike: Além de Tyson’: série vai da paixão por aves a polêmicas do lutador

Aos 11 anos de idade, Mike é um garoto gordinho que sofre na mão dos garotos do bairro pelo físico avantajado para a idade. Relativamente quieto e menor do que os demais, ele não costuma reagir às provocações – até que um valentão rouba uma de suas pombas de estimação e arranca a cabeça do pássaro na sua frente, desencadeando uma fúria sem precedentes. A história é contada no episódio inicial de Mike: Além de Tyson, série do Star+ que narra a vida e carreira do notório boxeador – e que foi criticada por ele: Tyson afirma que o Hulu, produtor original do programa, “roubou sua história”.

Embora pareça liberdade poética, a passagem mostrada na série é verídica, e apresenta ao público uma faceta curiosa do lutador: sua paixão pelos pássaros. O caso já foi narrado por ele em algumas entrevistas do passado em que dava mais detalhes de como um adolescente arrancou a cabeça da pomba, jogou sangue sobre ele e o agrediu com o animal morto. Irritado, ele reagiu à provocação, e acabou entrando na primeira briga de sua vida. No meio da confusão, descobriu um talento acima da média para a troca de socos, habilidade que seria vertida futuramente em uma carreira vitoriosa no boxe.

Em determinado momento da vida, o boxeador chegou a ter mais de 2 500 aves. No documentário de 2011 Cara a Cara com Tyson, do Animal Planet, Tyson já fora apresentado não dentro dos ringues, mas na posição curiosa de treinador de pombos de competição. Ele também tem um viveiro em casa, que costuma mostrar para as visitas.

Dividida em oito episódios, e com apenas dois disponíveis até agora, a produção transita entre duas linhas temporais: uma apresenta a história de Tyson da infância à vida adulta, enquanto a outra mostra o personagem já crescido, interpretado por Trevante Rhodes, refletindo sobre a própria vida, como em um ted talk. Vitorioso dentro dos ringues, o atleta acumula controvérsias fora dele. Ainda na infância, foi detido várias vezes e, na vida adulta, foi sentenciado a seis anos de prisão após uma condenação por estupro em 1992.

Confira o trailer: