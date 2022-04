Mike Tyson agride passageiro em avião

Segundo informações do site norte-americano TMZ, o ex-lutador Mike Tyson se envolveu em uma briga a bordo de um avião em São Francisco, nos Estados Unidos, no último dia 21. Um passageiro supostamente provocou Tyson, que então se aborreceu e o golpeou repetidamente. Como resultado, o homem ficou com o rosto ensanguentado.

De acordo com o portal, outras pessoas no voo afirmaram que Mike Tyson foi amigável e solícito com elas até o momento em que foi provocado pelo passageiro. Antes da agressão, o ex-pugilista teria pedido ao homem que relaxasse e deixasse de irritá-lo.

A vítima foi atendida por médicos e chegou a conversar com a polícia para prestar queixa, o que pode levar a uma investigação. Há relatos de que ele estava alcoolizado. O vídeo da investida pode ser visto neste link.