Mike Tyson e mais 4 famosos que se revoltaram contra biografia nas telas

Nessa quinta-feira, 25, estreia no Star+ a série Mike: Além de Tyson, que leva para as telas uma versão dramatizada da vida do boxeador Mike Tyson. Não autorizada e sem remuneração para o atleta, a produção desagradou sua figura central, que não poupou palavras para atacar sua representação no programa. “Para os executivos do Hulu, eu sou apenas um negro que eles podem vender em um leilão. É a versão em streaming dos mestres de escravos”, disparou no Instagram. Tyson, porém, não é o primeiro famoso a ficar titirica com a imagem que pintaram dele na TV. Confira a seguir alguns artistas que se revoltaram contra sua representação:

Pamela Anderson

Em 1995, o eletricista Rand Gauthier roubou do cofre do baterista Tommy Lee uma fita com momentos íntimos entre ele e a esposa, a atriz Pamela Anderson. A gravação foi vazada online e rendeu mais de 80 milhões de dólares em acessos pagos, além de causar um pandemônio na vida de Pâmela, que passou a sofrer ataques e a ser ridicularizada em razão das imagens. O caso foi revivido na série do Star+ Pam e Tommy sem o consentimento da atriz. Na época, uma fonte próxima dela disse à revista People que o lançamento da série era como abrir uma ferida já cicatrizada. Pamela, então, resolveu contar seu lado da história em um documentário da Netflix, ainda não lançado. “Minha vida. Mil imperfeições. Um milhão de percepções equivocadas”, alfinetou no anúncio da produção.

Woody Allen

Em 2018, a HBO lançou o documentário Allen v Farrow, que investiga as denúncias de que o cineasta teria abusado sexualmente da filha adotiva, Dylan, em 1992, quando ela tinha 7 anos de idade. Acusatória, a produção não agradou o cineasta, que descreveu a série documental como “um trabalho enviesado e cheio de falsidades” em uma nota assinada por ele e pela esposa, Soon-Yi Previn, irmã adotiva de Dylan e ex-enteada de Allen.

Anna Sorokin/Delvey

A russa Anna Sorokin, também conhecida pelo sobrenome falso Delvey, virou celebridade com a série Inventando Anna, da Netflix, que narra os golpes milionários da vigarista em figurões de Nova York, enquanto se fazia passar pela herdeira de um milionário alemão. Em entrevista à revista Cosmopolitan, Anna, que é mantida em custódia pelo serviço de imigração dos Estados Unidos, ironizou sua representação na série. “Acho que eu não mandava tanto nas pessoas. Sou mais autoconsciente da maneira como eu me apresento. Não o tempo todo, mas não acho que sou tão descarada e sem vergonha”, comparou-se à sua versão dramatizada, interpretada por Julia Garner.

Príncipe Charles e príncipe William

Um dos maiores fenômenos da Netflix, The Crown retrata a trajetória da família real inglesa a partir da coroação da rainha Elizabeth II. Apesar de a série fazer barulho desde o início, a quarta temporada, que tem como foco Charles e Diana, foi a que mais repercutiu entre os membros da realeza, levando o secretário de cultura da Inglaterra a pedir à Netflix que deixasse claro aos espectadores que a obra é ficção. Entre os retratados na produção, o príncipe Charles parece ter ficado particularmente descontente. Enquanto se dirigia ao Parlamento em um evento no início do ano, Charles disse: ‘Olá, prazer em conhecer todos vocês. Não estou nem perto de como eles me retratam na Netflix.” Outro que também parece não ter ficado feliz é seu filho, o príncipe William. Segundo o The Daily Mail, o primogênito de Charles e Diana teria dito que os pais estão sendo “explorados e representados de uma maneira falsa e simplista para ganhar dinheiro”.