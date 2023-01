Regina Duarte e a cegueira extrema do bolsonarismo

Se tem algo que ficou claro na eleição do ano passado e nos acontecimentos deste início de mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é que a extrema direita radical brasileira não é composta por meia dúzia de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. É uma força articulada, organizada e financiada, capaz de provocar destruição e propagar o ódio com um impacto difícil de ser calculado. E é, acima disso tudo, uma força que se alimenta e se inspira do que dizem seus líderes e seus expoentes mais ilustres.

+Saiba mais: A crueldade de Regina Duarte com o povo ianomâmi nas redes

Nesta semana, as redes expuseram mais uma vez o grau absurdo de cegueira com que esse grupo opera. E a atriz Regina Duarte consolidou-se ainda mais como a expressão máxima de tamanha desconexão da realidade. A postagem feita por ela nas redes sociais a respeito da crise ianomâmi fala por si só. Imagina-se que até a mente mais radical tivesse dificuldade de postar uma fotografia real da miséria vivida por essa população acompanhada da mensagem irônica escrita pela atriz: “A infância desamparada dos ianomamis (sic), uma gente criada à base de mandioca, feijão, verduras e peixe”. Arrematada com um emoji mandando um beijinho com um coraçãozinho. Acima do texto, um desenho de uma criança. Nada de fotos.

Mais adiante, uma outra postagem da atriz tenta emplacar a versão fantasiosa de que a crise humanitária ianomâmi não é problema nosso, que nem sequer aconteceu no Brasil. Seria, na cabeça da atriz e de tantos outros que se sentem acolhidos pelo bolsonarismo extremo, um problema da Venezuela.

A reação das redes, inclusive de inúmeros colegas de profissão da atriz, foi imediata. Uma enxurrada de críticas, incrédulas diante de tamanha frieza. Chama a atenção também a validação que ela própria obtém de seus apoiadores. “A verdade nua e crua de Regina Duarte”, aplaudiu uma seguidora da atriz. “Não se preocupe com as críticas, Regina, a verdade incomoda o pai da mentira. Parabéns, Regina por enfrentar o sistema, você tem coragem, que deus te abençoe sempre”, escreveu outra, que ganhou uma sucessão de emojis postados pela atriz em agradecimento.

Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos, requerendo o direito de permanecer por mais seis meses fora do País. Um movimento que o isenta de responder objetivamente, ao menos por enquanto, pelas consequências de atitudes como essa. Regina Duarte tem quase 3 milhões de seguidores no Instagram. Muitos dos quais seguem buscando um aval para propagar o ódio. Mais uma vez, encontraram sua inspiração.

+Leia também: Renata Sorrah fala sobre Regina Duarte e Cássia Kis: ‘Difícil, né?’