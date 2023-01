Renata Sorrah fala sobre Regina Duarte e Cássia Kis: ‘Difícil, né’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Esqueça a icônica megera de Senhora do Destino, a ladra de bebês Nazaré Tedesco, que até hoje vive na memória dos telespectadores e nos memes da internet. Renata Sorrah está focada em outra personagem: Wilma Campos, de Vai na fé, novela das 7 da TV Globo. Mãe de Lui (José Loreto), Wilma é egoísta, vaidosa, durona, sem filtro e tenta ser chique em meio à cafonice ao seu redor. Em conversa com a coluna, Renata fala sobre a “quentura” dos últimos acontecimentos no país.

Como viu os atos terroristas que depredaram sede dos três Poderes em Brasília? Tragédia né? Mas eu acho que foi tão grande a tragédia, que foi um tiro no pé deles. Porque todo mundo se levantou, o mundo todo, os países, até o Papa, todo mundo dando opinião. Ficou uma coisa tão feia, tão horrorosa, tão perigosa… E não deu certo. A pena é do vandalismo, do que eles estragaram, do Di Cavalcanti, coisas valiosas para todos nós. Isso é inacreditável, dá certo medo. Quem são essas pessoas? São compradas? Por quem? A gente imagina. É tão feio esse Brasil. E o outro Brasil é tão lindo, a cultura, os artistas, as pessoas, o povo. Eles [os vândalos] não nos representam.

Você gostou da escolha de Margareth como ministra? Gostei, acho que pode ser muito bom. Inesperada, né? Mas eu acho que ela vai fazer ótimo.

Você aceitaria um cargo como esse? Não, é uma responsabilidade muito grande e eu acho que não tenho a capacidade. Eu já produzi muito, já fiz muita coisa, mas é difícil aceitar.

Tem medo de acontecer o mesmo que Regina Duarte passou? Não sei, sobre ela prefiro nem falar.

Continua após a publicidade

Regina, Cássia Kis… Como explica o posicionamento delas? Ih, difícil. Pula essa, não sei o que acontece ali, é muito… é muito difícil né.

Até hoje faz sucesso o meme da Nazaré Tedesco, sua personagem em Senhora do Destino, de 2004. Como vê isso? Me divirto! Outro dia eu estava com amigos que moram em Londres com duas filhas adolescentes, e elas não se ligaram, até porque já estão morando lá há muito tempo, eu estava sem contato com eles. Aí a gente estava tomando café da manhã no posto 6, em Copacabana, quando o meu amigo falou para elas: ‘Ela é a Lady Math’! Elas gritaram, ligaram imediatamente para as colegas em Londres: ‘Você não sabe com quem estamos tomando café’. É um meme conhecido no mundo todo. Já não faz parte de mim isso, isso já anda sozinho na vida.