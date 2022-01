Para blindar campanha de Doria, PSDB avalia estender mandatos da direção

Uma proposta começou a circular nas rodas do PSDB para evitar que a escolha da nova direção partidária vire palco de briga e contamine a campanha de João Doria à Presidência. Um líder tucano contou à coluna que cresceu significativamente nos últimos dias a ideia de estender os mandatos dos atuais dirigentes partidários.

Em tese, a direção do PSDB precisa ser renovada em maio. Não é mistério nenhum que a atual Executiva tucana não morre de amores por Doria. Nem que o grupo do governador gostaria de tentar eleger um comando mais simpático a ele. Mas prevalece a ideia de que nada disso não vale o risco de reeditar a guerra das prévias que escolheram o candidato do PSDB à Presidência. Até por que o clima continua bem azedo entre Doria e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. E ainda mais entre o presidenciável e o grupo liderado na legenda por Aécio Neves (MG).

Por enquanto, não tem martelo batido. Mas há quem fale prorrogar pelo menos aos mandatos de Bruno Araújo, presidente nacional, e Marco Vinholi, presidente em São Paulo. Para isso, será preciso convencer Araújo a ficar no cargo. Até pouco tempo atrás, ele dizia que seu plano abandonar a vida pública após o fim do mandato. Mas essa ideia já tinha caído por terra quando ele aceitou o convite de Doria para ser coordenador nacional da campanha. Daí para permanecer no comando do partido até a eleição, é só um pulo.

