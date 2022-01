O novo embate entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes

O mais novo embate entre Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, veio com a notícia de que o presidente tem até 28 deste mês para ser ouvido no inquérito sobre o vazamento de dados sobre a investigação de um ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Bolsonaro vai ter que explicar como teve acesso a informações sigilosas da investigação que a Polícia Federal conduz a esse respeito e as divulgou nas redes sociais. O novo depoimento de Bolsonaro e a briga interna do PT sobre a chapa Lula-Alckmin são os temas do Giro VEJA desta terça-feira.

