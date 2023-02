Os bastidores da reabilitação de José Dirceu no PT e no governo Lula

“José Dirceu está de volta e já está se mexendo. Ele vai participar de tudo. No partido e no governo. E quem pensa o contrário, está muito enganado.” Dessa forma, uma pessoa bem próxima do ex-ministro da Casa Civil resumiu ontem, em conversa com esta colunista, o processo de reabilitação atravessado pelo petista nesta semana. Dirceu, condenado no mensalão e também alvo da Operação Lava Jato, voltou a atrair holofotes, com direito a afagos públicos do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Aliados de Dirceu já tinham se animado com os cumprimentos que ele recebeu de Lula no palco do ato político organizado para o aniversário de 43 anos do PT, na última segunda-feira. Ali, ele agradeceu ao ex-ministro e disse que o mesmo foi solidário com tudo o que o hoje presidente passou quando esteve preso.

Ontem, a turma do ex-chefe da Casa Civil foi às alturas, diante da entrevista concedida por Lula à CNN. Na conversa com a jornalista Daniela Lima, o presidente disse que Dirceu não tem que andar escondido, sob o argumento de que “ninguém pode ser penalizado a vida inteira”.

Foi suficiente para que os amigos de Dirceu passassem a dizer que este é um sentimento que guia muita gente. Houve quem resgatasse, por exemplo, um vídeo do revéillon que Dirceu passou na casa Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, no qual o advogado presta uma homenagem ao ex-ministro e se refere a ele como “o maior político do Brasil”.

Uma tese que passou a circular entre os amigos do ex-ministro é que, depois do carnaval, é provável que ele se faça cada vez mais presente em atividades partidárias. Mas há quem pense que ele ainda manterá uma postura discreta, para não criar problema para o presidente. Prova disso, diz um petista, é que Dirceu achou melhor não aparecer na mega festa de aniversário realizada na terça-feira pelo PT, que reuniu centenas de convidados, num jantar regado a muito espumante e uísque 12 anos. E se tem uma coisa da qual Dirceu sempre gostou é de uma boa festa.

