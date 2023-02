Por que Rui Costa anda sendo comparado com José Dirceu

Rui Costa caiu nas graças do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sentou na poderosa cadeira de ministro da Casa Civil. Mas o ministro anda lidando com uma boa dose de fogo amigo dentro do PT. Seus colegas de partidos têm reclamado de sua falta de empenho em se “enturmar” no partido.

Ontem, nos eventos de comemoração dos 43 anos do PT, corriam reclamações nos bastidores. Teve até quem o comparasse a José Dirceu durante a reunião do diretório nacional da legenda. Mas não foi pelo poder de influência sobre o novo governo.

“Ele chegou aqui, só ficou alguns minutos, mal falou com as pessoas e foi embora. No PT, é importante ter turma. Se fosse o José Dirceu, tinha ficado horas aqui conversando com todo mundo”, disse um colega do ministro.