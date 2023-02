Como foi o festão de 43 anos do PT com convites de até R$ 20 mil

Com a lista de 300 convidados estourada, a festa de 43 anos do PT rola em grande estilo na noite desta terça-feira. A noitada juntou ministros, dirigentes e aliados à beira do Lago Paranoá, embalados por muito espumante e uísque 12 anos. No cardápio, massas, risotos e filé. No palco, banda ao vivo com repertório de música popular brasileira.

Na pista, estavam desde petistas que integram o primeiro escalão do novo governo, como os ministros Fernando Haddad (Fazenda) Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Paulo Pimenta (Secom) e Luiz Marinho (Trabalho), até líderes de outros tempos que andam longe dos holofotes, como João Paulo Cunha e Fernando Pimentel.

O jantar foi organizado para arrecadar recursos para o caixa do partido. Para acompanhar o evento de perto, esta colunista adquiriu o convite mais barato do evento, a um valor de R$ 500. Mas os ingressos chegavam a custar até R$ 20 mil. Segundo fontes do partido, em geral os maiores doadores foram empresários aliados do governo.

