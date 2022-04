O que esperar do jantar que vai reunir Lula, Renan e caciques do MDB

Marcado para a noite desta segunda-feira na casa do senador Eunicio Oliveira (MDB-CE), o jantar que vai reunir Lula e membros do MDB deve ter sobra de afagos, tapinhas nas costas e juras de amor eterno. A turma que abriu a dissidência contra a candidatura presidencial de Simone Tebet (MDB-MT) quer deixar claro para sua base eleitoral que está com Lula.

Mas a premissa do encontro é que o combinado nunca sai caro. Tanto Eunicio quanto Renan Calheiros (MDB-AL) – uma das estrelas do encontro – pediram a bênção ao comando da campanha presidencial do MDB antes de acertarem as agendas com a de Lula.

Os senadores emedebistas devem aproveitar para pedir a Lula que coloque logo a campanha na rua. Estão com pressa de ver o ex-presidente na ativa, já que até agora o petista vem jogando praticamente parado e dialogando com a base histórica do PT.

