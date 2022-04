As conversas de Lula e de caciques do MDB para minar a terceira via

O ex-presidente Lula desembarcará em Brasília logo após o feriado de Semana Santa para uma nova rodada de conversas com a velha guarda do MDB. O motivo: negociar o apoio de grandes caciques regionais da sigla para evitar o fortalecimento de uma candidatura presidencial de terceira via que eventualmente ameace o cenário que hoje, segundo as principais pesquisas eleitorais, é amplamente favorável ao petista. Nos últimos dias, Lula tem estimulado reuniões de próceres do MDB, como o ex-presidente José Sarney, o senador Renan Calheiros e o ex-presidente do Congresso Eunício Oliveira, para, entre outras coisas, desidratar praticamente no nascedouro movimentos como a pré-candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) ao Palácio do Planalto.

Embora o partido, ao lado do PSDB e do União Brasil, tenha definido o dia 18 de maio como data de anúncio de uma candidatura única do chamado centro democrático, políticos históricos do MDB concordaram em não torpedear de público o projeto político de Tebet em troca de receberem carta branca para fechar as alianças que lhes parecerem mais vantajosas em nível regional. A ideia é que, até o final de maio, entre 11 e 14 diretórios da sigla se manifestem publicamente contra uma candidatura própria e anunciem a intenção de apoiar Lula na disputa de outubro. A cúpula emedebista já precificou o apoio de parte dos diretórios ao ex-presidente e tem projeções bem mais modestas sobre a força dos caciques regionais em prol de Lula – seis diretórios.

“Para fazer o enfrentamento do Bolsonaro tem que ser com a candidatura do Lula. Não tem nada em segredo. Temos 14 diretórios cujas lideranças preferirão Lula, lideranças que têm projeto de poder estadual, têm governo, têm prefeituras de capitais e têm uma grande quantidade de prefeituras nos municípios”, disse o senador Renan Calheiros (MDB-AL) a VEJA. Ele é um dos artífices do movimento anti-Simone Tebet no partido e um dos organizadores da reunião com o ex-presidente Lula. “Lula virá a Brasília e vamos conversar sobre circunstâncias estaduais, como ficarão os apoiadores do Lula no MDB e como encaminharemos nossa posição na convenção partidária”, afirmou.

Em Roraima, outro emedebista de proa, o ex-senador Romero Jucá, que concorrerá a uma vaga ao Senado, também atua descolado da candidatura presidencial emedebista, mas neste caso flerta com o bolsonarismo. Jucá compõe chapa com um candidato a vice-governador pelo PL, sigla que hoje abriga o presidente da República.