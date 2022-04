Lula começa a sair da toca e prepara virada na campanha

Pressionado por uma ala do PT que anda ansiosa para ver a campanha na rua, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou a colocar em prática uma virada no discurso. O petista, que já endureceu nos últimos dias as críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro, deve dar início a uma agenda mais intensa. O objetivo é frear a recuperação de Bolsonaro nas pesquisas, mas sem prejudicar o cenário de polarização na campanha presidencial.

A indicação formal de Geraldo Alckmin para ser vice do ex-presidente petista é parte do processo. Lula avisou hoje que o ex-governador deve ser apresentado pelo PSB para compor a chapa em uma reunião prevista para acontecer na próxima sexta-feira. Mas o PT ainda quer a realização de um ato com pompa para oficializar a entrada do ex-presidente na corrida ao Planalto.

Lula, até agora, vem jogando dentro da sua zona de conforto. Além de priorizar entrevistas a veículos simpáticos a sua candidatura, o petista também segue dialogando principalmente com movimentos sociais e grupos tradicionalmente alinhados à pauta histórica petista.