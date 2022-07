O novo recado de Rogério Marinho a Lula

Rogério Marinho, ex-ministro do Desenvolvimento Regional do governo Bolsonaro e pré-candidato do PL ao Senado no Rio Grande do Norte, dá de ombros diante da ideia de que o PT irá reivindicar a autoria de uma das principais bandeiras da sua campanha: a transposição do Rio São Francisco. A obra foi iniciada durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sempre foi tratada como a menina dos olhos das gestões petistas no Nordeste.

A obra se arrastou durante os governos de Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff, e foi entregue no governo Bolsonaro. Entrevistado do Amarelas On Air desta semana, Marinho tira Lula da equação: “Quem idealizou (a transposição) foi Dom Pedro. E quem concluiu foi Jair Bolsonaro. Agora, é evidente que a narrativa é livre. E essa obra não tem dono, ela pertence ao povo brasileiro”.

Lula e Marinho estamparam o noticiário recentemente com outra arranca-rabo. O petista chamou o ex-ministro de “baixinho” durante um discurso. Logo em seguida, passou a circular um jingle em apoio a Marinho fazendo referências a Lula como “bêbado” e “bandidão”. Marinho negou que o jingle tenha sido criado ou financiado por ele e por sua equipe de campanha. Segundo o ex-ministro, foi uma ação feita por um apoiador, sem seu aval.

Confira a entrevista de Rogério Marinho ao Amarelas On Air: