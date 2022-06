Ex-ministro de Bolsonaro chama Lula de ‘bêbado bandidão’

Candidato ao Senado pelo Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, o ex-ministro do Desenvolvimento Regional de Jair Bolsonaro, tem usado uma fala de Lula contra ele no estado para agrupar o eleitorado bolsonarista nessa pré-campanha.

“Outro dia eu vi um baixinho. Um tal de Marinho. Ele é daqui? Eu falei: desgraçado”, disse Lula no palanque.

Num vídeo divulgado nas redes, Marinho fez do limão uma limonada. Incorpora o “baixinho” como slogan de campanha e vai para cima de Lula.

“Pode xingar, mas o povo conhece o baixinho… Olha o baixinho é homem trabalhador. No Rio Grande do Norte é ele para senador. O bandidão quis atacar o baixinho, mas deu certinho porque o povo não gostou. O bandidão tava bêbado e embriagado foi atacar o baixinho e o povo se revoltou. Agora o povo em todo canto só fala que vota em quem trabalha e não vota em quem roubou. Agora o povo tá unido e segue avante, o baixinho virou gigante e Deus já abençoou. É Bolsonaro e o baixinho na cabeça, o Rio Grande do Norte não se engana não senhor”, diz o cantor no vídeo.