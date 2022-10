Maior problema de Bolsonaro na reta final nasceu dentro do governo

Atualizado em 26 out 2022, 08h50 - Publicado em 26 out 2022, 08h41

Por Clarissa Oliveira Atualizado em 26 out 2022, 08h50 - Publicado em 26 out 2022, 08h41

O segundo turno anda complicado para o presidente Jair Bolsonaro. Teve desde o polêmica sobre “pintar um clima” com meninas venezuelanas até tiroteio com ares de cinema xinfrim protagonizado pelo agora ex-amigo Roberto Jefferson. Mas, nos bastidores, um aliado de primeira hora do presidente admite que um problema enorme da campanha nesta reta final nasceu dentro de casa: o vazamento de informações sobre projetos do Ministério da Economia para um eventual segundo governo.

É daí que vieram duas notícias que servem de munição pesada para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesses dias que antecedem a ida às urnas: as possibilidades de o governo desvincular o salário mínimo da inflação e acabar com deduções de gastos com saúde e educação do Imposto de Renda. Lula já foi para a TV levantar o risco de um congelamento do mínimo e deve levar à propaganda a tese de que Bolsonaro planeja tirar mais direitos do trabalhador se reeleito.

+Leia também: Bolsonaro ganhou presente de Lula e soube usá-lo para furar a bolha