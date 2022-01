Doria defende prorrogação de mandatos da direção do PSDB

Na esteira da movimentação de parte do PSDB para estancar a disputa interna e blindar a campanha presidencial tucana, o governador João Doria defendeu abertamente nesta sexta-feira a prorrogação dos mandatos da direção partidária. Como a coluna revelou ontem, a ideia de estender a permanência de Bruno Araújo no comando da sigla ganhou força nos últimos dias, num esforço para evitar que a escolha da nova Executiva, marcada para maio, reacenda a briga que marcou as prévias para escolha candidato tucano à Presidência.

Procurado pela coluna, Doria apenas declarou que “apoia a iniciativa de prorrogar o mandato do presidente Bruno Araújo”. No grupo do ex-governador, chegou a se falar na possibilidade de usar a renovação da direção para emplacar uma Executiva mais simpática ao presidenciável. Mas a avaliação que prevalece neste momento é que não vale o risco de reacender a guerra interna das prévias.

Bruno Araújo chegou a dizer que pretendia deixar a vida pública ao fim do seu mandato na presidência da legenda, mas a ideia caiu por terra depois que o dirigente aceitou coordenar a campanha presidencial de Doria. Aliados do governador avaliam que, diante desse cenário, há margem mais que suficiente para convencê-lo a permanecer na presidência do PSDB.

