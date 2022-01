O reajuste de policiais e a briga que Bolsonaro nunca teve como ganhar

Hoje foi um dia de respiro no mercado, que reagiu bem à decisão do presidente Jair Bolsonaro de colocar um freio na ideia de aumentar o salário apenas de policiais ainda neste ano. No fim da tarde de ontem, o presidente anunciou, em entrevista à rádio Jovem Pan, que decidiu suspender o aumento, diante da forte reação que o assunto provocou em todo o serviço público. Aliados do presidente admitem que a insistência no aumento era uma briga que o presidente não teria como ganhar. O recuo de Bolsonaro e a liberação da Coronavac para crianças são os temas do Giro VEJA desta quinta-feira.

