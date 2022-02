Ao prorrogar direção, PSDB enfraquece ainda mais fogo amigo contra Doria

A Executiva Nacional do PSDB confirmou nesta segunda-feira a decisão de prorrogar os mandatos da direção partidária por mais um ano. A operação, antecipada pela coluna, vinha sendo negociada há algumas semanas com o objetivo de frear a disputa interna e blindar o governador João Doria do fogo amigo.

Com isso, o presidente nacional da legenda, Bruno Araújo, vai permanecer à frente do partido durante todo o processo eleitoral. A decisão era aguardada desde a semana passada, mas demorou mais que o previsto para sair.

Em parte, a demora se deu porque houve forte resistência do grupo que fez oposição a Doria nas prévias para a escolha do candidato tucano à Presidência. Nomes como Tasso Jereissati e José Aníbal participaram ativamente do movimento contrário à extensão dos mandatos, de acordo com tucanos que participaram do processo.

Além disso, o partido precisou decidir o que seria feito sobre as direções regionais. A Executiva Nacional chegou a sugerir que a prorrogação dos comandos regionais fosse analisada caso a caso, sempre pela instância superior. Mas a reunião de hoje decidiu que as Executivas estaduais também terão seus mandatos prorrogados por um ano.

A decisão de hoje é uma vitória importante para Doria, ao unificar a direção partidária e o comando da campanha presidencial. O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, já havia aceitado o convite para coordenar nacionalmente a campanha, revertendo os planos de deixar a política uma vez encerrado seu mandato à frente do PSDB.

O anúncio também ocorre em meio a mais especulações a respeito dos insatisfeitos com o governador dentro do PSDB. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, vem sendo cobiçado pelo PSD de Gilberto Kassab, acenando inclusive com a possibilidade de uma candidatura presidencial. Logo após as prévias, Leite disse à coluna que considerava muito difícil a ideia de deixar o PSDB, dado seu histórico de militância na legenda. Mas uma conversa recente com Kassab voltou a alimentar as especulações sobre uma possível troca de legenda.

