Executiva do PSDB amarra acordo para prorrogar direção

Foi quase unânime o acordo fechado pela Executiva Nacional do PSDB para prorrogar os mandatos da direção partidária, num movimento que tem tudo para ser comemorado pelo governador de São Paulo, João Doria. Ainda falta formalizar a decisão, o que só deve acontecer na próxima semana. Mas participantes de uma reunião realizada nesta quinta-feira relataram à coluna que já é certo que será estendido o mandato de Bruno Araújo à frente do partido. Uma voz dissidente, segundo relatos, foi do senador José Aníbal.

A proposta é que as direções nos Estados e municípios sejam analisadas caso a caso, sempre sob a tutela da instância superior. Ou seja, a direção nacional vai deliberar sobre os comandos estaduais, que decidirão o que vai acontecer nos municípios.

Na mesma reunião, o PSDB autorizou ainda a abertura das conversas para a formação de uma federação com o Cidadania.

