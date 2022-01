PSDB põe em prática plano para proteger João Doria do fogo amigo

O PSDB pode bater nesta quinta-feira o martelo em um plano para blindar a campanha presidencial de João Doria e estancar a disputa interna no partido, em uma reunião marcada pela Executiva Nacional da legenda. Dali, segundo contaram à coluna líderes tucanos, pode sair a confirmação de que serão estendidos os mandatos da atual direção partidária. O objetivo é evitar que uma renovação da direção, marcada originalmente para maio, reacenda a guerra que marcou as prévias para a escolha do candidato tucano ao Palácio do Planalto.

Como a coluna antecipou, a estratégia ganhou força na semana passada, com o apoio do próprio Doria à permanência de Bruno Araújo na presidência nacional do partido. Ainda não está claro que todas as direções regionais também serão prorrogadas. Mas pelo menos o comando paulista da sigla deve ser preservado, segundo fontes que participam das negociações.

A reunião desta quinta-feira ocorre poucos dias após o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ter reforçado seu próprio compromisso com a candidatura de Doria. FHC pegou embalo no assédio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a quadros históricos do partido, mas o recado alcança também o próprio PSDB. No Twitter, o ex-presidente escreveu: “Já tive a oportunidade de manifestar o meu apoio ao candidato Governador João Doria à presidência e que foi respaldada pelo meu partido”.

Saiba mais: Para blindar campanha de Doria, PSDB avalia estender mandatos da direção partidária