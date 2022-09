A bolsa de apostas do debate VEJA para o governo de SP neste sábado

Nas principais campanhas para o governo de São Paulo, não faltam palpites para o debate que acontece no próximo sábado com os cinco principais candidatos da disputa. O confronto é promovido pelo pool de veículos de comunicação integrado por VEJA e conta também com a participação de SBT, NovaBrasil, Terra e Estadão/Eldorado.

O debate deste sábado é o primeiro de uma série de confrontos entre candidatos, organizados com o objetivo de ajudar o eleitor na hora da decisão. Enquanto correm os preparativos, esta é a bolsa de apostas nos bastidores da corrida pelo Palácio dos Bandeirantes:

Calma para os favoritos

Os favoritos Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) devem baixar o tom. Ou, pelo menos, tentar. Há a avaliação de que o petista exagerou nos ataques a Rodrigo Garcia (PSDB) no último debate, quando, por exemplo, embarcou na polêmica sobre o suposto envolvimento do irmão do governador na máfia do INSS.

Haddad ainda tem sido aconselhado por seus auxiliares a ter cuidado com a forma como reage a críticas a sua administração. Também há a orientação para que ele trate com cautela com assuntos como corrupção, em especial a associação com escândalos em governos do PT liderados pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.

No caso de Tarcísio, um fator que impõe à campanha a necessidade de manter o clima o mais tranquilo possível é a recente confusão sobre a hostilização de Vera Magalhães pelo deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos-SP), que ocorreu nesta semana nos bastidores do debate da TV Cultura.

Governo na defensiva

Correndo contra o relógio para se tornar mais conhecido do eleitorado, Rodrigo Garcia (PSDB) tende a continuar se esquivando da associação ao antecessor João Doria. O governador também vem sendo duramente atacado pela campanha de Tarcísio de Freitas na propaganda eleitoral, mas a ordem é evitar embarcar na provocação.

O desafio de Garcia continua sendo o de aproveitar o espaço para expor realizações da gestão e defender a continuidade de gestões tucanas no Estado. Uma linha explorada por sua campanha é associá-lo à implementação de programas bem-sucedidos da gestão do PSDB.

Pressão extra

Mas é justamente na pressão para trazer assuntos polêmicos para o debate que se apoiam as estratégias dos candidatos que até agora seguem atrás na corrida estadual. Vinicius Poit, do Novo, já vem aproveitando debates para tentar puxar o confronto com Haddad sobre o tema da corrupção. O mais provável é que ele continue atiçando o petista no debate de sábado. Os dois, inclusive, já andaram se estranhando nos corredores em debates anteriores.

Elvis Cezar, do PDT, também comemorou nos últimos dias os resultados de provocações que fez aos rivais. Na TV Cultura, por exemplo, o pedetista arrancou risos de surpresa dos rivais e da plateia ao criticar o aumento de impostos do governo Doria durante a pandemia. “É só no nosso?”, disparou, ao se contrapor a Rodrigo Garcia.

Fique por dentro de tudo sobre os debates VEJA

VEJA uniu-se a SBT, CNN, Terra, NovaBrasil e Estadão/Eldorado, em uma parceria inédita para a realização de debates nas eleições de 2022. Juntos, esses grupos de comunicação deram origem ao maior pool de veículos da disputa deste ano. Os confrontos entre candidatos serão levados a todas as mídias: TV aberta e por assinatura, rádio, revista, jornal, agência de notícias, internet e redes sociais. Um alcance inédito para as campanhas e uma versatilidade única para o eleitor.

Não perca a transmissão ao vivo e a cobertura completa dos debates em VEJA.com

DEBATES PRESIDENCIAIS

VEJA, SBT, CNN, Terra, NovaBrasil, Estadão/Eldorado

1º turno – 24 de setembro, às 18h15

2º turno – 22 de outubro, às 18h15

DEBATES GOVERNO DE SÃO PAULO

VEJA, SBT, Terra, NovaBrasil, Estadão/Eldorado

1º turno – 17 de setembro, às 18h30

2º turno – 15 de outubro, às 18h30

DEBATES GOVERNO DO RIO DE JANEIRO

VEJA, SBT, Terra, NovaBrasil

1º turno – 17 de setembro, às 18h30

2º turno – 15 de outubro, às 18h30