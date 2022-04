A boa notícia que a nova pesquisa Ipespe traz para João Doria

Um dado da última pesquisa Ipespe deve ajudar a aliviar as tensões no ninho tucano em São Paulo. Até agora, o que não falta dentro do PSDB paulista é gente jogando a culpa no ex-governador João Doria pelo baixo desempenho de Rodrigo Garcia nas pesquisas de intenção de voto.

A pesquisa mostrou que, embora não seja um cabo eleitoral da estatura de Lula ou Jair Bolsonaro, Doria consegue puxar um pouco para cima o desempenho de Garcia, quando o eleitor o associa ao ex-governador. Quando o apoio de Doria fica explícito para o entrevistado, Garcia passa de 5% para 11%.

A ideia de aliviar os ânimos em São Paulo não é em nada desprezível para Doria. A mobilização de prefeitos o engajamento da base tucana e a mobilização de prefeitos no Estado são parte fundamental do plano do ex-governador para melhorar seu próprio desempenho na corrida presidencial.

