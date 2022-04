Bolsonaro, Lula e Doria: quem mais ajuda seu candidato em São Paulo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A pesquisa Ipespe divulgada nesta segunda mostra o peso que os poderosos cabos eleitorais têm sobre os candidatos ao governo de São Paulo.

Sem Márcio França (PSB) e com apoio do ex-presidente Lula (PT) e Geraldo Alckmin (PSB), Fernando Haddad (PT) vai a 39% das intenções de voto — ele aparece com 29% sem a associação aos caciques.

Já o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos), quando associado ao presidente Jair Bolsonaro (PL), vai a 29% — sozinho, ele pontuou 13%.

O atual governador Rodrigo Garcia (PSDB), quando apoiado por seu antecessor João Doria (PSDB), atinge 11% das intenções de voto — ele tem 5% na sondagem.

A pesquisa ouviu 1.000 pessoas entre os dias 6 e 9 de abril. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95,5%.