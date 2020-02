Terraplanista morre em queda de foguete caseiro

Se a hipótese amalucada do terraplanista Michael “Mad Mike” Hughes estivesse certa, sua morte teria ocorrido pelo fato de que seu foguete caseiro bateu no domo da Terra e caiu. Mas não foi esse o caso. No sábado 22, o americano ignorou os avisos de que sua empreitada era perigosa e decolou uma nave construída por ele próprio. No trágico acidente, enfrentou a força da gravidade de um planeta redondo. Despencou de uma altura de 500 metros e morreu com impacto, aos 64 anos, na Califórnia.

De acordo com nota do canal Discovery, a ação seria gravada para passar no Science Channel, dedicado à Ciência, do grupo Discovery. “Hughes morreu hoje tragicamente durante uma tentativa de lançar seu foguete caseiro. Nossos pensamentos e orações vão à sua família e a seus amigos neste momento difícil. Sempre foi seu sonho fazer esse lançamento e o Science Channel está lá para registrar sua jornada”, informou o Discovery, em nota.

Em entrevista à CBS News, em outubro de 2018, Hughes disse que a ideia da Terra plana “é como todo o resto para ele”. “Quero apenas que as pessoas questionem tudo. Questione o que seu congressista está fazendo, sua assembleia local. Ele também afirmou na época que construiu o foguete na base da tentativa e erro. “Você não tem muitas chances na indústria de foguetes”. Hughes teve somente duas.