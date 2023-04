SpaceX define nova data para voo teste da gigantesca Starship

Após um adiamento, a SpaceX , empresa espacial de Elon Musk, anunciou uma nova data de lançamento para a Starship. A espaçonave vai decolar nesta quinta-feira, 20, às 10h28 (horário de Brasília), na base de Boca Chica, extremo sul do Texas. O lançamento aconteceria na segunda-feira, mas foi cancelado por causa do congelamento de uma das válvulas de pressão responsável pela pressurização do módulo.

Caso não ocorram mais imprevistos, este será o primeiro voo teste do foguete de propulsão Super Heavy (estágio inferior) e da Starship (estágio superior). Ambos projetados com componentes reutilizáveis, capazes de voltar à Terra após a viagem espacial, manobra comum para seu antecessor, o foguete Falcon 9.

Com 120 metros de altura, 33 motores no módulo de propulsão e 6 na espaçonave, o foguete é o maior do mundo e foi projetado para levar humanos para a Lua e para Marte. Protótipos anteriores da Starship fizeram cinco voos subespaciais de até 10 quilômetros acima da Terra nos últimos anos, mas o propulsor Super Heavy nunca saiu do chão. Uma transmissão ao vivo do teste de voo começará no YouTube 45 minutos antes da decolagem.