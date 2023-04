SpaceX lança gigantesca Starship em voo de teste

Com quase 120 metros de altura, o foguete Starship, da SpaceX, empresa espacial de Elon Musk, vai decolar às 10h20 (horário de Brasília) do extremo sul do Texas, perto da praia de Boca Chica, nos Estados Unidos – a transmissão será feita pelo canal da empresa no YouTube. O voo suborbital não tripulado em Torno da Terra é um teste que obteve autorização da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) na sexta-feira. A espaçonave foi projetada para transportar pessoas para a Lua e Marte.

Tanto o foguete de propulsão Super Heavy (estágio inferior) quanto o a espaçonave Starship (estágio superior) foram projetados como componentes reutilizáveis, capazes de voar de volta à Terra para pousos suaves – uma manobra que se tornou rotina para o foguete Falcon 9 da SpaceX. Protótipos anteriores da Satrship fizeram cinco voos subespaciais até 10 quilômetros acima da Terra nos últimos anos, mas o propulsor Super Heavy nunca saiu do chão.

Para esta demonstração, a SpaceX não tentará nenhum pouso do foguete ou da espaçonave. Tudo vai cair no mar. “Não estou dizendo que vai entrar em órbita, mas garanto emoção, não vai ser chato”, prometeu Musk em uma conferência do Morgan Stanley no mês passado. “Acho que tem, não sei, cerca de 50% de chance de atingir a órbita.”