SpaceX adia lançamento da Starship por 48 horas

A SpaceX cancelou o lançamento da espaçonave Starship, que seria realizado nesta segunda-feira, 17. A nave partiria da base de Boca Chica, no Texas, às 10h20, mas devido ao congelamento de uma das válvulas de pressão, responsável pela pressurização do módulo, o voo precisará ser adiado por pelo menos 48 horas

A viagem não tripulada em torno da Terra seria o primeiro teste da Starship, o maior foguete do mundo. Ao invés disso, foi feito apenas um ensaio geral, em que todo o processo de lançamento é testado até os 10 segundos da contagem regressiva. O próprio Elon Musk, dono da SpaceX, contava com essa possibilidade no domingo: “”Provavelmente, amanhã não será bem sucedido. É apenas uma coisa fundamentalmente difícil.”

A ideia inicial, na verdade, era um grande ensaio geral. Mas após uma revisão realizada nas últimas semanas, a equipe decidiu conduzir o teste de lançamento, quando a nave faria um voo curto antes de cair no Oceano Pacífico. Até poucos minutos antes da ignição, ainda não se sabia se o foguete entraria ou não em órbita, feito que poderia garantir o recorde de maior capacidade de transporte espacial para a nova estrela da SpaceX.

Com 120 metros de altura, 33 motores no módulo de propulsão e 6 na espaçonave, o foguete é o maior do mundo e foi projetado para levar humanos para a Lua e para Marte. Assim como seu antecessor, o Falcon 9, o Starship também foi construído com materiais reutilizáveis, capazes de voltar à Terra após a viagem espacial.