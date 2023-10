Ranking coloca cinco áreas da USP entre as 50 melhores do mundo

O Global Ranking of Academic Subjects 2023, realizado anualmente pela consultoria chinesa Shanghai Ranking, classificou a Universidade de São Paulo (USP) entre as 50 melhores instituições do mundo em cinco áreas de concentração: Odontologia (14º), Ciências Agrícolas (23º), Veterinária (30º), Engenharia de Alimentos (31º lugar) e Engenharia Têxtil (31º).

O ranking avalia mais de 50 universidades de 104 países diferentes em 55 áreas do conhecimento. Além das cinco em que a universidade brasileira figurou entre as 50 melhores do mundo, a USP ficou entre as 100 melhores em sete outras áreas de concentração e entre as 150 oito outras.

Para fazer essa análise, a classificação leva em consideração cinco indicadores, sendo eles o número de artigos publicados, o grau de relevância, o nível de colaboração internacional, a quantidade de publicações em periódicos de alto impacto e a lista de docentes premiados internacionalmente.

De acordo com a classificação da Times Higher Education (THE), a Universidade também figura entre as melhores do mundo, dessa vez em duas de 11 das áreas avaliadas, tendo obtido o 87º lugar no tema Educação e 88º em Clínica e Saúde.

Em setembro, o THE divulgou a lista de melhores universidades do mundo, que classificou a USP como a melhor da américa latina. O ranking da consultoria britânica Quacquarelli Symonds (QS) também apontou a USP como a melhor entre as latino-americanas, além de ficar na 85º posição entre as melhores do mundo.

