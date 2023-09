USP lidera ranking das melhores universidades da América Latina

A Universidade de São Paulo (USP) nasceu da necessidade de reafirmação do poder do governo paulista no país, em 1934. Era uma época em que os Estados de Minas Gerais e São Paulo lutavam para retomar a liderança da política nacional, que andava em crise, desde a queda da bolsa de Nova York. Com o objetivo de figas a elite, o governador Armando Sales de Oliveira (1933-1935) resolveu investir em uma das principais carências da época: centros que tivessem o mesmo nível das escolas formação superior da Europa. Até então, as famílias abastadas mandavam os filhos para o velho continente para que voltassem de lá doutores. Assim São Paulo pensou na sua universidade e optou pelo modelo alemão, que propunha foco na pesquisa e ensino com formação humanista. O objetivo deu certo: noventa e um anos depois, a USP é avaliada como a melhor universidade da América Latina e está entre as 100 melhores do mundo (85º).

A avaliação foi elaborada pela consultoria britânica Quacquarelli Symonds (QS), que elencou 416 instituições do continente. O resultado do 13º ranking QS Latin America & The Caribbean Ranking foi divulgada na última terça-feira (13). A USP conseguiu a pontuação máxima em cinco de oito indicadores: reputação acadêmica, rede internacional de pesquisa, publicação por docente, professores com doutorado e impacto na web. Como dizia o educador Paulo Freire, “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção.”

A USP também aparece entre as 100 melhores (86º lugar). “É, de certa forma, um certificado de qualidade, mostra a pujança do ensino superior brasileiro e faz com que a reponsabilidade da USP é ainda maior”, escreveu o reitor da universidade Carlos Gilberto Carlotti Junior, no site da instituição.

No Brasil, também foram bem classificadas as Universidades de Campinas (Unicamp), com o 3º lugar; a Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 8º; e do Estado de São Paulo (Unesp), 10º. Em segundo lugar, Pontifícia Universidade Católica do Chile. Clique aqui para ter acesso ao ranking completo (https://www.topuniversities.com/).

