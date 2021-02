Paraquedas do rover Perseverance em Marte trazia mensagem secreta

Os padrões de cores e as divisões em gomos no enorme paraquedas usado pelo rover Perseverance da Nasa para pousar em Marte continha uma mensagem secreta. O engenheiro de sistemas Ian Clark, que faz parte da missão e foi responsável pelo aparato, usou um código binário para soletrar “Dare Mighty Things” nas faixas laranjas e brancas do equipamento de 21 metros. Ele também incluiu as coordenadas da sede da missão no Laboratório de Propulsão a Jato em Pasadena, no estado americano da Califórnia.

“Dare Mighty Things”, que em português traduz-se para “Ouse coisas poderosas”, é uma frase atribuída ao presidente americano Theodore Roosevelt (1858 – 1919) e está á vista nos escritórios de Pasadena. Os engenheiros queriam um padrão incomum no tecido de náilon para saber como o paraquedas era orientado durante a descida. Clark, fã de jogos de raciocínio, teve a ideia há dois anos. Transformar isso em uma mensagem secreta foi “super divertido”, disse ele na terça-feira.

A imagem que ilustra a reportagem foi feita da câmera da concha protetora do Perseverance no momento da abertura do paraquedas, desenhado para reduzir a velocidade da nave na entrada da atmosfera – veja o vídeo nesta página. Segundo Clark, apenas seis pessoas sabiam sobre a mensagem codificada antes do pouso de quinta-feira. Eles esperaram até que as imagens do paraquedas regressassem à Terra, antes de lançar uma provocação durante a entrevista coletiva de segunda-feira. Levou apenas algumas horas para que os fãs descobrissem, disse o engenheiro: “Da próxima vez, terei que ser um pouco mais criativo”.

Outra surpresa que só foi revelada após a aterrissagem é o fato de o Perseverance ter uma placa representando os cinco robôs da Nasa em Marte. O vice-gerente de projeto, Matt Wallace, promete mais surpresas. Elas devem estar visíveis assim que o braço de dois metros do Perseverance for acionado em alguns dias e começar a fotografar sob o veículo. E novamente quando o rover estiver andando, em algumas semanas.