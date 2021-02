Nasa disponibiliza hoje vídeo do pouso do rover Perseverance em Marte

O pouso do rover Perseverance em 18 de fevereiro foi um sucesso. Ele está transmitindo normalmente do planeta vermelho para o controle da missão no Jet Propulsion Laboratory, na Califórnia. A mensagem leva de 11 a 12 minutos para completar sua jornada, uma vez que Marte está no momento a cerca de 200 milhões de quilômetros da Terra.

Hoje, a Nasa irá disponibilizar as aguardadas imagens do pouso do Perseverance, uma máquina de 1 tonelada, em solo marciano. O processo, completamente autônomo, ficou conhecido dentro da Nasa como Sete Minutos de Tirar o Fôlego (em inglês, Seven Minutes of Terror), que corresponde ao tempo decorrido da entrada da sonda na atmosfera ao pouso na superfície vermelha. Um erro qualquer na sequência, seja do paraquedas ou de um dos retrofoguetes, poderia ter custado todo o equipamento, um investimento estimado em 2,5 bilhões de dólares, além de anos de pesquisa.

Confira o vídeo, prometido para às 16 horas de hoje, horário de Brasília, neste link da Nasa TV: https://www.youtube.com/watch?v=21X5lGlDOfg