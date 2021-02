Após sete minutos de tirar o fôlego, o rover Perseverance pousa em Marte

Depois de entrar na atmosfera de Marte a cerca de 20 mil km/h e enfrentar 1300 graus em seu escudo de calor, o rover Perseverance tocou o solo, inteiro e operante. Fotos do local, as cercanias de Jezero, conhecida como a “cratera do lago”, já estão sendo transmitidas para a Terra. O sinal demora cerca de 12 minutos para chegar à Nasa, uma vez que Marte está agora a aproximadamente 200 milhões de quilômetros da Terra.

Assim que todos os sistemas do rover tenham sido checados, ele iniciará sua longa jornada dentro da cratera em busca de amostras que comprovem que havia alguma forma de vida no local, que foi um delta formado por dois ou mais rios, 3,5 bilhões de anos atrás. Se existiu vida, mesmo que microscópica, o superequipado jipe terá uma chance real de detectar resíduos nas pedras. Perseverance levou consigo um pequeno helicóptero, o Ingenuity, equipamento que será testado pela primeira vez na atmosfera marciana. As imagens do aparelho são ansiosamente aguardadas.

Enquanto roda solitário pelo planeta vermelho, duas naves orbitam a centenas de quilômetros de altitude: a sonda Hope, dos Emirados Árabes, e a nave chinesa Tianwen-1, composta de uma sonda orbital e de um rover similar ao Perseverance, mas com características diferentes, que deve descer em outra região marciana a fim de localizar água congelada.

Três construções humanas, de três países diferentes, estão em Marte agora: um evento inédito sobre o qual a comunidade científica deposita grandes esperanças de descobertas.

