O que esperar da ciência em 2024, segundo revista especializada

A ciência é uma área em constante desenvolvimento, mas a cada ano alguns assuntos ganham mais destaque que outros. Em 2023, por exemplo, mudanças climáticas e inteligências artificiais foram temas que geraram discussões inúmeras. Neste ano, eles continuarão em voga, mas poderão dividir espaço com outros tópicos emergente.

A Nature, uma das revistas científicas mais renomadas do mundo, levantou os objetos de estudo que deverão apresentar progresso importantes ao longo do ano que começa.

Inteligências Artificiais

Com o lançamento do ChatGPT no final de 2022, esse foi um dos assuntos que mais geraram discussões ano passado. Chamadas de IAs generativas, essa ferramentas são capazes de criar textos, imagens e vídeos, gerando entusiasmo e medo em muita gente. Em 2024, a medida que a tecnologia invade outras áreas de atuação as empresas lançam versões mais poderosas das suas ferramentas — GPT-5, Gemini, AlphaFold –, o assunto deve continuar gerando burburinho. Espera-se, também, uma evolução no campo regulatório que envolve o uso cada vez mais difundido das IAs.

Astronomia e exploração espacial

Esses são alguns dos campos que devem observar maior progresso. Apesar da crescente preocupação com a poluição luminosa provocado por constelações de satélites, pelo menos dois grandes telescópios serão inaugurados ao longo dos próximos meses — Vera C. Rubin e Simons –, ambos no Chile, e deverão aumentar exponencialmente a capacidade de observação celeste. Além disso, diversas missões espaciais podem ser lançadas para explorar lugares ainda desconhecidos do sistema solar, como a missão Europa Clipper, em direção a uma das luas de Júpiter, a Martian Moons eXploration, rumo aos satélites naturais marcianos e a Chang’e-6, que deve trazer amostrar da região sul da Lua terrestre.

Mosquitos modificados

Esse é um dos pontos em que o Brasil ganha destaque. Inaugurado na Austrália, a ONG World Mosquito Program deve começar a produzir, por aqui, mosquitos Aedes aegypti infectados com uma bactéria capaz de reduzir a transmissão de vírus patogênicos, como o da dengue, o da zika, o da febre amarela e o da chikungunya. Espera-se que os 5 bilhões de mosquitos produzidos anualmente protejam até 70 milhões de pessoas dessas arboviroses.

Pandemia

A pandemia da Covid-19 passou, mas as diferentes cepas do vírus continuam circulando e ainda podem gerar problemas. Para tentar encontrar mais maneiras de se prevenir e impedir que o caos dos últimos anos se repitam, pelo menos três vacinas com estratégias diferentes de imunidade podem avançar neste ano. Além disso, a Organização Mundial da Saúde deve divulgar um documento, ainda no primeiro semestre, para orientar a prevenção e o manejo de outras epidemias no futuro.

Matéria escura

Em 2024, um grande experimento conduzido na Alemanha, chamado de BabyIAXO, tentará detectar partículas chamadas de axions, um elemento ainda não observado experimentalmente, mas que, acredita-se, é emitido pelo Sol antes de ser convertido em luz. Além disso, o projeto Karlsruhe Tritium Neutrino tentará detectar a massa dos neutrinos e um outro empreendimento, chamado DUNE, detectará essa partículas elementares para entender o seu papel no surgimento de outros componentes naturais básicos.

Consciência

A neurologia é uma das áreas com mais espaço para avanço nas ciências biológicas e parte disso pode chegar já em 2024. Neste ano, dois grandes projetos que tentam entender as bases concretas da consciência podem liberar seus resultados – caso não falhem, como ocorreu na primeira fase de experimentos, eles podem revelar uma parte importante do processo evolutivo da humanidade.

Mudanças climáticas

Em 2023, a soma entre aquecimento global e El Niño produziu o ano mais quente da história da humanidade, chegando a temperaturas médias muito próximas do limite estabelecido pelo acordo de Paris. A medida que os impactos das ações antrópicas se tornam mais concretos, a sociedade e os fóruns internacionais exigem medidas efetivas e punições igualmente severas a quem não respeitar o que for estabelecido. Poluição plástica e efeitos sobre os ecossistemas também serão discutidos.

Supercomputadores

Quem cresceu entre as décadas de 1990 e a primeira década dos anos 200o sabe o quanto esse assunto foi popular. Embora o entusiasmo tenha arrefecido na última década, ele pode voltar a ganhar atenção em 2024, quando pelo menos três supercomputadores — Aurora e El Capitain, nos Estados Unidos; Jupiter, na Europa — entrarão em operação. Com um poder de processamento inédito, eles serão utilizados para modelar o funcionamento de órgão humanos, o que pode promover avanços rápidos.