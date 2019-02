O primeiro mamífero extinto por causa das mudanças climáticas

Em junho de 2016, o Departamento da Proteção do Meio Ambiente e da Herança australiano preparou um relatório onde afirmava que o Melanomys rubicola, um tipo de roedor, teria sido o primeiro mamífero do mundo a ser extinto em razão das mudanças climáticas. No entanto, foi só agora que o governo da Austrália reconheceu a extinção do animal.