Nos EUA: estudo revela quão pouco pessoas sabem de religiões

Uma pesquisa revelou a extensão do conhecimento do povo norte-americano sobre religião. Conduzido pela organização Pew Research Center, o levantamento se baseou nas respostas dadas por quase 11 mil cidadãos dos Estados Unidos a 32 perguntas de múltipla escolha sobre temas como cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo e ateísmo.

Dessas questões, 14 eram sobre cristianismo ou a Bíblia; 4 sobre a religião judaica; 2 sobre o Islã e sobre o hinduísmo; 1 sobre budismo; 1 sobre sikhismo; 2 sobre ateísmo e sobre agnosticismo; 3 sobre a composição religiosa de alguns países; e 1 sobre a religião na Constituição dos EUA.

O estudo revelou que, em média, o americano acerta 14 dessas perguntas (equivalente a quase 44%). Outra descoberta interessante foi que, embora mais da metade tenha acertado a resposta sobre questões como “O que é o Ramadã?”, o nono mês do calendário islâmico, e “O que se comemora no domingo de Páscoa?”, o feriado cristão, apenas 15% sabia o nome do texto sagrado do hinduísmo.

Além disso, menos de 30% escolheu a alternativa certa quando perguntados sobre quando começa o Shabat judaico, dia de descanso semanal dos adeptos dessa religião, ou sobre a qual fé se relaciona o termo “cabala”, a filosofia do judaísmo.

A pesquisa apontou que os norte-americanos estão menos familiarizados com questões ligadas às religiões hindu, judaica e budista do que com assuntos cristãos, muçulmanos e protestantes.

O estudo também concluiu que judeus e ateus alcançaram os melhores resultados, com o maior número de perguntas corretamente respondidas (na média, 18,7 e 17,9 questões acertadas, respectivamente). Já os católicos acertaram em média 14 perguntas.

Outra observação é que o nível de instrução influencia muito o resultado individual. Pessoas com ensino superior obtiveram 7 acertos a mais do que indivíduos menos escolarizados. Por outro lado, minorias raciais e étnicas obtiveram resultados abaixo da média no tocante a temas religiosos.