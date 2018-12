Neil deGrasse Tyson responde a acusações de assédio sexual

O astrofísico Neil deGrasse Tyson, 60 anos, se manifestou após ser acusado de assédio sexual por três mulheres em ocasiões diferentes. No Facebook, o cientista e apresentador do programa Cosmos criticou as redes sociais e o movimento #MeToo e deu sua versão dos acontecimentos.

“Por muitos motivos, alguns justificáveis, outros não, homens acusados de assédio em meio ao clima do “Me Too” são vistos como culpados pela opinião pública. Em qualquer acusação, evidências são importantes”, diz

Na quinta-feira, o portal Patheos publicou um artigo no qual duas mulheres acusaram o astrofísico de comportamentos abusivos. Katelyn N. Allers, professora associada de Física e Astronomia na Universidade Bucknell, e Ashley Watson, que foi assistente de Tyson, afirmam que o cientista as tocou de forma inadequada e fez insinuações sexuais explícitas. As duas acusações se unem a uma mais antiga, dos anos 1980, de Tchiya Amet, que em 2014 assegurou que Tyson a estuprou quando ambos eram estudantes universitários.

Segundo Tyson, ele e Tchiya tiveram um breve relacionamento na faculdade, mas o cientista nega a acusação de estupro. Já sobre as duas outras colegas, ele pede desculpas pelo comportamento, mas também garante que não vê os episódios como assédio.

Investigação: As emissoras Fox e National Geographic abriram um processo de investigação para analisar as acusações. “Levamos muito a sério estes assuntos e estamos revisando estas recentes informações”, afirmaram os canais que exibem o programa apresentador por Tyson.

No mesmo comunicado, o cientista afirma que a investigação é bem-vinda. “Eu sou o acusado, então por que acreditar em qualquer coisa que eu diga? Por que acreditar em mim?”, diz. “Acusações podem destruir uma reputação e um casamento. Eu me vejo como um marido amoroso e um servidor público — um cientista e um educador.”

Confira a seguir o post original do apresentador.

