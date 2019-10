Morar perto do mar faz bem para a mente

Um estudo publicado no dia 30 no periódico científico Health and Place indica que morar perto do mar pode resultar em uma melhor saúde mental, sobretudo para os menos afortunados. Realizada por cientistas da Universidade de Exeter (Inglaterra), a pesquisa se baseou em um levantamento com mais de 26 mil indivíduos.

Tomando como foco as comunidades urbanas inglesas mais pobres, a pesquisa comparou o bem-estar psicológico de pessoas que vivem de 1 quilômetro a 50 quilômetros de distância do mar. De acordo com os resultados encontrados, problemas de saúde mental como ansiedade e depressão são muito mais comuns em indivíduos de baixa renda. No entanto, entre aqueles que moram próximo à costa, o equilíbrio psicológico é maior.

Para os cientistas, o estudo pode servir de prova para o governo de que vale a pena investir no desenvolvimento de áreas costeiras. Na Inglaterra, país onde uma a cada seis pessoas apresenta queixas psicológicas, aproveitar a extensa faixa territorial perto do mar pode ser essencial para o bem-estar, sobretudo daqueles com menores rendas.