Missão privada lançada nesta segunda pode ser primeira a pousar na Lua

A empresa privada americana Astrobotic lançou, nesta segunda-feira, 8, a primeira missão estadunidense com destino ao solo lunar desde o projeto Apollo. Chamada de Peregrine, ela carrega cinco instrumentos científicos da Nasa e faz parte do programa CLPS, uma iniciativa da agencia espacial americana com o objetivo de incentivar esse tipo de parceria e baratear as atividades. Se bem sucedido, será o primeiro serviço comercial a pousar na Lua.

O lançamento ocorreu às 2h18, no horário local, a partir da estação Space Force, em Cabo Canaveral, na Florida, e deve chegar à Lua no dia 23 de fevereiro. Além de ser a primeira missão comercial a tentar pousar no satélite desde o fracasso da japonesa iSpace, essa foi a estreia do foguete Vulcan Centaur, da United Launch Alliance.

Em comunicado, o administrador da Nasa, Bill Nelson, falou sobre a importância dessa missão. “Estas missões de alto risco não só conduzirão novas ciências na Lua, mas também apoiarão uma economia espacial comercial crescente, ao mesmo tempo que mostram a força da tecnologia e inovação americanas”, disse. “Temos muita ciência para aprender através das missões CLPS que nos ajudarão a compreender melhor a evolução do nosso sistema solar e a moldar o futuro da exploração humana para a Geração Artemis.”

We have liftoff! The first American commercial robotic launch to the Moon will deliver science instruments to study its surface, a critical part of preparing for future #Artemis missions. https://t.co/KoOZjXvqjD pic.twitter.com/Vo2Dnn6TwA — NASA (@NASA) January 8, 2024

Do que se trata a missão?

O principal objetivo desse projeto é provar a capacidade das empresas privadas de realizar, não só o lançamento, mas também o pouso em solo extraterrestre. Além disso, o foguete levará 20 cargas ao satélite, sendo cinco delas instrumentos científicos da Nasa.

A parte científica da missão deve providenciar esclarecimentos que podem ser incorporados ao projeto Artemis, missão que deve levar a primeira mulher e a primeira pessoa negra ao satélite e dar inicio a um programa permanente de exploração. De maneira geral, os instrumentos:

Monitorarão a radiação;

Estudarão a atmosfera lunar;

Investigarão as propriedades térmicas dos regolitos (rochas soltas encontradas na superfície);

Tentarão descobrir a abundancia de hidrogênio no solo.

O pouso deve ocorrer no Sinus Viscositatis, uma região cujas características geológicas são um enigma para os pesquisadores.

Esses serão os primeiros dentre mais de 40 cargas que serão enviadas pela Nasa através de empresas privadas, dentro do contexto do CLPS.