Missão lunar privada americana é lançada com sucesso; veja vídeo

A empresa espacial Intuitive Machines lançou com sucesso o pousador IM-1 Odysseus, na madrugada desta quinta-feira, 15. A missão faz parte do programa CLPS (Serviços Comerciais de Carga Útil Lunar, na sigla em inglês), da Nasa, que visa popularizar as missões espaciais comerciais.

O lançamento ocorreu pouco depois das 3h da madrugada, no horário de Brasília, a partir do Kennedy Space Center, em Cabo Canaveral, na Flórida, a bordo de um Falcon 9, da SpaceX. A atividade ocorreu sem imprevistos e após 48 minutos, a sonda se desprendeu do foguete para continuar sua viagem rumo ao satélite natural.

A expectativa é de que a alunissagem aconteça na próxima quinta-feira, 22. Se bem sucedida, essa será o primeira missão americana a pousar na Lua desde a Apollo 17, em 1972. Além disso, essa pode ser a primeira missão privada a pousar com sucesso no satélite.

Like an arrow from Cupid’s bow, the next commercial lunar delivery wings its way to the Moon. Six of our science and technology instruments are headed for the lunar southern highlands. https://t.co/qLOxwk7jqh pic.twitter.com/nun0MmN9Pv — NASA (@NASA) February 15, 2024

Qual o objetivo dessa missão?

Além do significado simbólico, o pousador ainda leva consigo seis instrumentos da Nasa que deverão capturar imagens e coletar dados dados de rádio do solo e das proximidades da cratera Malapert A, próxima ao polo sul, onde a alunissagem deve ocorrer. A sonda ainda leva cargas de seis outras parcerias comerciais.

As análises funcionarão como uma investigação previa que deverão dar suporte à missão Artemis da agência espacial americana, que planeja levar astronautas de volta ao satélite — incluindo o primeiro negro e a primeira mulher — ainda nesta década. A missão M2 da Intuitive Machines planeja pousar no polo sul ainda em 2024.

Confirmed: The Nova-C lander has separated and continues its trip to the Moon. For further updates, check @Int_Machines. pic.twitter.com/BWkY1NlFan — NASA (@NASA) February 15, 2024

Em que contexto a missão acontece?

O lançamento ocorre pouco mais de um mês após o fracasso da primeira missão comercial lançada pelo programa CLPS com o objetivo de pousar na Lua. Organizada pela empresa Astrobotic, essa foi a terceira tentativa privada que fracassou em realizar uma alunissagem bem-sucedida.

Apesar do insucesso das missões comerciais, no último ano dois países, a Índia e o Japão se tornaram, respectivamente, o quarto e o quinto país a conseguirem realizar um pouso bem sucedido o satélite natural da Terra, abrindo espaço para empresas estatais com pouca tradição da exploração lunar.

Todas essas missões acontecem em meio a uma nova etapa da corrida espacial, dessa vez protagonizada pelos Estados Unidos e pela China. Ambos planejam, além de levar humanos ao espaço no futuro próximo, construírem bases de exploração permanente na vizinhança espacial.