Mensagens no WhatsApp poderão ser apagadas na segunda-feira

A partir do dia 12 de novembro, segunda-feira, as mensagens armazenadas no aplicativo WhatsApp, que pertence ao Facebook, poderão ser apagadas das contas que não usam o iOS, sistema operacional da Apple. O anúncio foi feito após um acordo entre o serviço de mensagens e o Google para permitir que todo o conteúdo das conversas, como fotos e vídeos, seja armazenado no Google Drive, plataforma de armazenamento de dados na nuvem, ao invés de consumir espaço da conta do usuário.

Contudo, para que isso seja possível, todas as mensagens anteriores ao novo acordo terão de ser apagadas. Em alguns casos, o próprio sistema operacional faz cópias de segurança periodicamente das conversas. No entanto, se o procedimento não foi realizado recentemente, cabe ao usuário verificar se as mensagens foram salvas.

O ponto negativo em transferir os dados do WhatsApp para o Google Drive é que o aplicativo mantém a criptografia de ponta-a-ponta na troca de mensagens. A partir do momento em que alguém envia algo para um contato (ou um grupo), o conteúdo poderá ser lido apenas pelas pessoas que participaram da conversa. O Drive não tem a mesma solução de segurança. Se um hacker conseguir invadir a conta na nuvem, ele terá acesso ao que foi armazenado ali.

Como criar uma cópia de segurança do Google Drive

Primeiro, o aplicativo do WhatsApp deve estar aberto.

Depois, o usuário precisa seguir para o “Menu” (os três pontinhos acima das conversas); depois em “Configurações”; depois em “Conversas”; e depois em “Backup de conversas”.

Na sequência, deve-se escolher o botão “Fazer Backup”. Há uma série de opções a serem configuradas pelo usuário, como a periodicidade destes backups e a inclusão de vídeos ou não.

Na maioria dos casos, a conta vinculada ao Google aparecerá no campo “conta”. Se isso não ocorrer, é possível incluí-la ao clicar em “adicionar conta”.