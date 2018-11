Facebook sai do ar e usuários relatam problemas em várias partes do mundo

O Facebook está fora do ar na tarde desta segunda-feira. De acordo com o site Down Detector, que monitora relatos de falhas em páginas na internet, há problemas de acesso em diversos países, com maiores focos de ocorrências nos Estados Unidos, Brasil e Peru.

Por volta das 16h, o site teve um pico de falhas, com 1.261 casos, sendo metade deles de “queda total”. Logo após as 16h30, relatos indicavam a volta do funcionamento estável da rede social.

Procurado, o Facebook informou que sabe que ‘algumas pessoas estão tendo problemas para acessar a rede’. “Estamos trabalhando para resolver a questão o quanto antes”, disse um porta-voz da companhia.

Em outras redes sociais, como o Twitter, usuários relataram casos de queda, veja abaixo:

Ultimamente Facebook se cae más que el Huguito en bicicleta — Stéfano (@StefanoSpigatin) November 12, 2018

Hoooo se cayo Facebook, estamos viviendo historia pura, de los mejores sistemas de seguridad del mundo se cayó!!! :O — bryan coello lopez (@Bryan_9708) November 12, 2018