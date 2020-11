Mapa inovador identifica populações de abelhas pelo mundo

Em uma nova empreitada, cientistas mapearam a distribuição de todas as mais de 20 mil espécies de abelha pelo mundo. O objetivo é monitorar e facilitar sua sobrevivência em um momento no qual esses insetos encontram-se ameaçados.

Milhões de arquivos foram analisados e fundidos na construção do mapa. Abelhas de todos os tipos estão presentes na relação, de acordo a localização e tamanhos de suas populações.

Trata-se do primeiro projeto concluído a debruçar-se com tamanha profundidade no estudo dos padrões de vida desses insetos. Embora algumas espécies de abelha tenham sido estudadas há já algum tempo, outras não recebem tanta atenção por parte dos pesquisadores a nível global — algo que o mapa pretende consertar.

Algumas das conclusões da empreitada foram que esses insetos costumam estar presentes em maior número em regiões secas e temperadas e que a baixa incidência de abelhas em florestas se deve ao fato de que árvores não são fonte de alimento para esses animais.

Estima-se que atualmente haja cerca de 900 mil abelhas pelo planeta, o que pode fazer com que a tarefa de monitorá-las seja hercúlea. Contudo, seu papel polinizador é essencial para a manutenção do equilíbrio ecológico, explicitando a necessidade de mais estudos e empreendimentos como este.

O artigo que relata a pesquisa foi publicada no periódico científico Current Biology. O mapa pode ser acessado neste link.